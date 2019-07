Ongezien, drie dagen voor het criterium nog geen naam: “Geel of niet, publiekslieveling Alaphilippe wellicht niet op na-Tourcriterium” Criterium-organisator hoopt op Bernal of Thomas in het geel Rutger Lievens

26 juli 2019

19u43 8 Aalst Zelfs al rijdt hij in het geel Parijs binnen, de kans is miniem dat de Fransman Julian Alaphilippe maandagavond te zien zal zijn op het na-Tourcriterium in Aalst. Het management laat de criterium-organisator weten dat Alaphilippe op vakantie zou vertrekken. In Aalst hopen ze nu dat de Colombiaan Egan Bernal of de Brit Geraint Thomas het geel binnenhalen, want zij hebben wel al toegezegd.

Het is ongezien: vrijdagavond voor het na-Tourcriterium van Aalst weet de organisator zelf nog niet welke grote naam er maandag aan de start komt op de Grote Markt. Na de val van de populaire Wout Van Aert mikte de organisator van het criterium op de gele trui, maar de renners houden het spannend. In een knotsgekke rit nam de Colombiaan Bernal vrijdag de gele trui over van Alaphilippe, maar dat wil niet zeggen dat de Colombiaan zondag als winnaar op het podium zal staan.

“Ik heb het ook nog nooit meegemaakt. Of toch wel, één keer, toen Sastre naar Aalst kwam. Dan hebben we tot zondag moeten wachten”, zegt organisator Johny Van Den Borre van het Wielersportcomité, dat het criterium organiseert. Van Den Borre legt de contacten met de renners en haalt ze naar Aalst. “Via onze man in Frankrijk staan we in contact met de managers van de renners. We spreken met de top van het klassement, maar niemand weet wie de Tour zal winnen.”

Alaphilippe wil op vakantie

Ook al is hij zijn gele trui kwijt, Alaphilippe lijkt toch een grotere publiekslieveling dan Bernal of Thomas. De kans is echter miniem dat Julian Alaphilippe naar Aalst komt. Dat nieuws is heet van de naald. Van Den Borre kreeg vrijdagavond in een mail te lezen dat er grote twijfel bestaat of Alaphilippe wel naar Aalst zou komen. “Bernal en Thomas hebben toegezegd, maar de kans dat Alaphilippe komt, is klein. Hij laat weten op vakantie te zullen vertrekken.”

Al weet je nooit in het wielrennen. Soms willen renners zo’n contract niet tekenen uit bijgeloof, of willen ze alle opties openhouden.

Belgen

Ondertussen bevestigden enkele Belgen wel al hun komst. Zeker aan de start maandagavond: Thomas De Gendt, Oliver Naesen, Jasper De Buyst, Laurens De plus, Jens De Busschere, Frederik Backaert, Aime De Gendt, Xander Meurisse, Kevin Van Melsen. Belgisch Kampioen, maar niet in de Tour, Tim Merlier rijdt ook mee. Ook al niet in de Ronde, maar wel op het criterium van Aalst: Iljo Keisse en teamgenoot Remco Evenepoel.

Maandagnamiddag rijden oud-wielrenners hun criterium. Onder meer Johan Museeuw, Peter Van Petegem en presentator José De Cauwer zitten in dat peloton.