Ongewapende overvaller eist geld in tankstation en hotel, maar wordt opgepakt door politie Koen Baten Frank Eeckhout

02 februari 2020

20u13 28 Aalst Een ongewapende overvaller heeft in Aalst geen al te beste beurt gemaakt. Zondag probeerde hij een winkelbediende van een tankstation en een receptioniste van het Ibis Hotel in Aalst te bedreigen om zo geld te krijgen. Beide personen bleven rustig en gingen hier niet op in. De politie van Aalst, die intussen werd verwittigd, konden de man arresteren in het hotel.

De feiten speelden zich af rond 17 uur. Een man stapte aan het tankstation van Texaco ter hoogte van rotonde Albatros de winkel binnen en bedreigde er de uitbaatster. Hij deed dit ongewapend en zonder bivakmuts op. De uitbaatster bleef rustig en stuurde de man gewoon wandelen. Nadat de overvaller vertrok, verwittigde zij de politie.

Enkele minuten later en een paar honderd meter verderop, stapte de man het Ibishotel langs de Villalaan binnen. Een man die ook in het hotel was, zag alles gebeuren. “Hij ging naar de receptie en vroeg daar een papiertje en een balpen", klinkt het. “Op dat papier schreef hij dat hij al het geld wou en dat hij gewapend was.” Bij de receptie gingen ze ook hier niet in op zijn verzoek, en net op dat moment kwam de politie het hotel binnen.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) bevestigt het nieuws van de poging tot overval. “Toen de politie het hotel binnenkwam, hebben ze hem naar buiten geleid en daar werd hij gearresteerd door onze diensten", klinkt het. “Heel wat mensen waren aanwezig in het hotel en zagen dit natuurlijk gebeuren", aldus de burgemeester. D’Haese looft ook het koelbloedige optreden van beide personen die onder druk werden gezet. “Dankzij hun rustige optreden en het goede handelen om de politie te verwittigen, konden we de man snel oppakken. Hij zal maandag voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen", besluit de burgemeester.

De dader zou geen onbekende zijn voor het gerecht.