Ongeval aan Haring: bestuurder gewond en zware verkeershinder Koen Moreau

05 mei 2020

09u22 9 Aalst Een bestuurder die richting rotonde den Haring reed is dinsdagochtend rond 8 uur ingereden op een voorliggende vrachtwagen.

De klap was vrij hevig en de chauffeur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De brandweer ruimde brokstukken, olie en glas op. Door het ongeval was het – ook in deze coronatijden – bumperen om Aalst binnen te rijden.