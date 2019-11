Ongerustheid over het erfgoed in de Kattestraat: “Te veel oude handelspanden worden gesloopt” Rutger Lievens

19 november 2019

17u57 3 Aalst De Aalsterse erfgoedvereniging VVAK is ongerust over de vele oude handelspanden die verdwijnen in de Kattestraat. “Het ziet ernaar uit dat in 2020 niet de Nieuwstraat of de Zoutstraten, maar de Kattestraat het toekomstig probleem wordt inzake erfgoed in het centrum van de stad”, zegt de vereniging.

Luc Van Der Helst van de vereniging VVAK trekt aan de alarmbel. “Onze vereniging werd begin dit jaar geconfronteerd met de afbraak van twee straatbeeld bepalende panden, waar voorheen de winkel van A.S. Adventure in gevestigd was”, zegt hij. “Via de website van de stad Aalst ontdekten wij onlangs dat het pand, waar vroeger de bakkerij Malpertuus gevestigd was, getransformeerd wordt tot een hotel. Het waardevolle interieur van deze bekende bakkerij, ooit gerealiseerd door de internationaal bekende Aalsterse binnenhuisarchitect Pieter De Bruyne, is ondertussen verdwenen.”

Het waardevolle interieur van bakker Malpertuus, ooit gerealiseerd door internationaal bekende Aalsterse binnenhuisarchitect Pieter De Bruyne, is ondertussen verdwenen. Luc Van Der Helst, erfgoedvereniging VVAK

“Op de agenda van de Gecoro - de adviesraad voor ruimtelijke ordening - van 30 oktober jongstleden stond ook de afbraak van een bestaand handelspand met stockageruimte gelegen in de Kattestaat nummer 68. In dit merkwaardig handelspand uit het interbellum bevindt zich nu een winkel van de firma Samdam. Het zou vervangen worden door een nieuwbouw met vier entiteiten", zegt het VVAK. “Tot slot vernamen we via de pers dat er al plannen zijn tot afbraak van het handelspand gelegen in de Kattestraat huisnummers 16 en 16A, waar in afwachting een pop-upwinkel is gevestigd.”

Banale nieuwbouw

“De Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon (VVAK) protesteert tegen de trend om alle oude gebouwen in de winkelstraten af te breken en te vervangen door appartementsgebouwen. Deze nietszeggende nieuwbouw banaliseert het straatbeeld en zal hoogstwaarschijnlijk in tegenstelling tot de aanwezige historische gebouwen de tand des tijds niet doorstaan”, zegt de vereniging. “Deze trend is nefast voor de aantrekkingskracht van de stad Aalst in haar geheel en haar winkelstraten in het bijzonder en dus nadelig voor de bewoners, bezoekers en niet in het minst voor de handelaren en winkeliers in het centrum van de stad.”

In de nabije toekomst wordt de inventaris van het bouwkundig erfgoed opnieuw bekeken. Gevels worden niet meer gesloopt eens ze op die lijst staan Schepen van Ruimtelijke Ordening, Caroline Verdoodt (N-VA)

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA) is er wel degelijk een visie bij de stad Aalst. “In de nabije toekomst wordt de inventaris van het bouwkundig erfgoed opnieuw bekeken. De laatste update dateert van 2014. Gevels worden niet meer gesloopt eens ze op die lijst staan, alleen na een grondige argumentatie van de eigenaar staan we een sloop in sommige gevallen nog toe. Dat gebeurt in samenspraak met de bouwhistoricus van de stad”, zegt ze.