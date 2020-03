Ondernemer voorziet woonzorgcentra van mondmaskers Rutger Lievens

27 maart 2020

14u12 11 Aalst Steven D’Hoker uit Herdersem is er in geslaagd om 20.000 chirurgische mondmaskers te bemachtigen en die verkoopt hij nu aan woonzorgcentra in de streek. Die zijn maar wat blij dat hij ze kan leveren, want de schaarste is enorm.

Steven D’Hoker van het bedrijf Bouwstars uit Herdersem was van plan om er via zijn connecties in het buitenland 100.000 te bestellen. “Daarvoor had ik echter de steun van de overheid nodig, maar die kwam er niet. Dus heb ik het bij 20.000 mondmaskers gehouden, die ik nu verkoop aan 1,25 euro per stuk. Een woonzorgcentrum in Wichelen kocht er direct 5.000. Vlaams Belang kocht er 3.000 om te verdelen in Aalst”, zegt Steven. “Jammer dat onze overheid niet wil samenwerken met mij. In andere landen zijn ze nu grote hoeveelheden aan het bestellen en stockeren, wat de prijs zal doen stijgen.”