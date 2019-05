Ondernemer Fernand Huts: “Kant hoort thuis op lijst Unesco-werelderfgoed” Moorsel hele zomer decor van PiKANT!, over vijf eeuwen kant in Vlaanderen Rutger Lievens

28 mei 2019

17u12 10 Aalst Moorsel is deze zomer in de ban van kant. Antwerps ondernemer Fernand Huts mag het Waterkasteel gebruiken als tentoonstellingsruimte voor PiKANT! Ook de Sint-Martinuskerk en Sint-Gudulakapel zijn tot 30 september het decor voor kunst met kant. Kosten noch moeite werden gespaard, zelfs prinses Astrid komt de tentoonstelling openen.

Er zat daar wat geld en macht bij mekaar op de persconferentie in het Waterkasteel van Moorsel: Fernand Huts van Katoen Natie vergezeld van Jan Pieter De Nul van het gelijknamige baggerbedrijf, Greet Van de Velde van het bedrijf Van de Velde en eigenaar van het Waterkasteel Willy Michiels.

Unesco

Fernand Huts wil met ‘PiKANT! Vijf eeuwen cultuurgeschiedenis uitgekleed’ de erkenning van kant als Unesco-werelderfgoed een duw in de rug geven. “Het dossier is afgerond in 2017, maar door het complexe systeem van de beurtrol tussen de verschillende gemeenschappen in ons land kan dit ten vroegste in 2026", zegt Lydia Mertens van Kant in Vlaanderen vzw. Fernand Huts denkt in Aalst wel aan het goede adres te zijn voor een Unesco-erkenning. “Christoph D’Haese heeft veel relaties opgebouwd bij Unesco”, grapte Huts, verwijzend naar de recente rel rond carnaval. “Het zou uniek zijn voor Aalst: een erkenning voor carnaval en kant. Het is vijf eeuwen oud Vlaams erfgoed, werelderfgoed, dat een plaats verdient op de Unesco-lijst”, zei Huts.

Het is opmerkelijk dat de Antwerpse ondernemer voor PiKANT naar Aalst komt, maar eigenlijk is het niet zo verrassend. De streek stond vroeger bekend voor haar kant. “Vorig jaar hielden we met de stad nog een kleine tentoonstelling over Aalsterse kant. Deze tentoonstelling gaat over de ruimere betekenis van kant, voor de regio en ver daarbuiten”, zegt schepen van Cultuur Ilse Uyttersprot (CD&V).

Familiestuk

PiKANT! toont kant in kunstwerken. Al in de zestiende eeuw lieten de rijken zich graag zien in kant. “Het klossen van een vierkante centimeter kost al snel een uur. Dat drijft de prijs op en wat duur is, staat chique. Al bij het einde van de zestiende eeuw is kant uit de Zuidelijke Nederlanden een kwaliteitsmerk, gedragen door vorsten en vorstinnen”, zegt Katharina Van Cauteren, curator van PiKANT! “Lapjes kant worden bewaard en doorgegeven van generatie op generatie. Tot op vandaag worden familiestukken gekoesterd: doopkleren, de sluier van oma. Voor PiKANT werd een selectie gemaakt van stukken uit binnen- en buitenland, uit privécollecties en musea. Avondjurken, bruidsluiers, kinderkleedjes, maar ook topwerken van Rubens, Jordaens en Van Dyck.”