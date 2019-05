ONDERNEMEN IN AALST: Yono en Amélie openen ‘De Bonneterie’ in Du Parc Rutger Lievens

22 mei 2019

11u41 29 Aalst Jonge ondernemers Amélie Opsomer (24) en Yono Van Gerven (29) starten op Du Parc met ‘De Bonneterie’. Vanaf september kunnen bedrijven en particulieren er terecht voor teambuildings. In Du Parc was jarenlang de kousenfabriek Bosteels - De Smet gevestigd en na de sluiting van de fabriek werd Du Parc een stadskanker. Daar komt binnen enkele maanden verandering in.

Tegenwoordig staat Du Parc niet meer ingekleurd als industriegebied, maar als terrein voor recreatie. De verbouwingen aan de oude fabrieksgebouwen zijn volop bezig en in september openen er een trampolinepark, een speeltuin, atelier voor kunst, een restaurant en een zaal waar je met bijlen kan werpen. De kinderopvang komt er dan toch niet, wegens geen recreatie.

Teambuildings

Maar er is nog meer. Evenementenbureau A Point Events zal er vanaf september teambuildings organiseren voor bedrijven en particulieren. Amélie Opsomer (24) en Yono Van Gerven (29), oprichters van A Point Events, zijn volop bezig met de voorbereidingen van de opening voor hun nieuwe locatie ‘De Bonneterie’, dat zich op de oude Du Parc-site in Aalst zal bevinden.

Du Parc ligt in een recreatiegebied naast het stadspark en is daarom een interessante ligging voor de nieuwe locatie. “Heel wat van onze klanten zijn op zoek naar faciliteiten om bijvoorbeeld een teambuilding, seminaries of andere bedrijfsaangelegenheden te houden, maar in de buurt zijn er amper mogelijkheden. Zo ontstond het idee om onze eigen locatie te openen”, zegt Amélie Opsomer.

Niet enkel bedrijven zullen de Bonneterie kunnen gebruiken. “We willen zowel voor bedrijven als particulieren een totaalbeleving aanbieden op deze unieke locatie. Klanten kunnen hun eigen concept samenstellen en wij zorgen elke keer opnieuw voor een onvergetelijke beleving. De combinatie van inkleding, catering en een unieke samenwerking tussen beide partijen zorgt voor exclusieve ervaringen op elk vlak”, zeggen de ondernemers.

Bonneterie Bosteels - De Smet

De zaal is genoemd naar de vroegere Bonneterie Bosteels - De Smet, het bekende Aalsterse bedrijf dat kousen en sokken produceerde. Na hun faillissement in 2001 stonden de fabrieksgebouwen leeg, maar nu worden ze in volle glorie hersteld. “We willen het gebouw nieuw leven inblazen, maar zullen er wel voor zorgen dat de authenticiteit ervan bewaard wordt”, aldus Amélie. “Het zou zonde zijn om de geschiedenis ervan volledig uit te wissen.”

Amélie en Yono richtten vier jaar geleden A Point Events op. Sindsdien creëren de twintigers met een grote passie voor evenementen totaalconcepten voor bedrijven en particulieren. De Bonneterie is hun meest recente project. Ze laten zich voor de organisatie van teambuildings door Ecco La Luna bijstaan.

Meer informatie via www.debonneterie.be of op info@debonneterie.be.