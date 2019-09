Ondernemen in Aalst: Wijnboer Kristian opent wijnhandel rechtover Utopia Rutger Lievens

03 september 2019

11u29 0 Aalst Kristian Van de Cauter verkoopt wijnen van zijn eigen wijndomein in Frankrijk voortaan in zijn winkel Paradisi Wines in de Esplanadestraat. De nieuwe zaak bevindt zich rechtover Utopia.

Samen met drie vrienden heeft Kristian een wijngaard in ‘Coteaux de Bel-Air’ in Lantignié in Frankrijk. De wijngaard is zo’n 2 hectare groot en de witte en rode wijnen die geproduceerd worden van de druiven daar worden verkocht in Aalst.

“De eerste oogst was er in 2011 en die werd gebotteld een jaar later. De totale productie is gelimiteerd: tot 5.000 liter van de rode Les Serines-wijn en tot 1.500 liter van de witte Les Galopines-wijn”, zegt Kristian. “Het was een gok, maar we zijn ondertussen wel succesvol.”

“Ik zit al 10 jaar in de wijnbusiness en ben eigenlijk gespecialiseerd in Zuid-Afrikaanse wijnen. In de winkel vind je naast de wijnen die we zelf maken van ons wijndomein onder meer ook 200 verschillende soorten Zuid-Afrikaanse wijnen”, zegt Kristian, die een neus heeft voor wijnen die je nergens anders vindt.

Meer info op https://paradisi.be.