Ondernemen in Aalst: Weer een gezonde huid dankzij Louise van Knap Rutger Lievens

12 juli 2019

12u28 0 Aalst Louise De Roo (23) heeft West-Vlaamse roots, maar de liefde voor haar vriend én voor het ondernemen brachten haar naar Aalst. Aan het Burgemeestersplein startte met Knap, een huidverzorgingskliniek. “Aalst leeft, Aalst is hip. Misschien beseffen ze dat hier te weinig.”

Louise droomde er altijd al van om zelfstandig te worden. “Op zoek naar een pand belandde ik in Brugge, Roeselare en Kortrijk. Omdat mijn vriend een Aalstenaar is, kwam ik ook eens kijken in Aalst en we stootten op dit mooie pand aan het Burgemeestersplein. De stad voelde heel tof aan. Het bruist hier echt, er zijn veel hippe zaken en dat is heus niet overal zo. Als je nieuw bent in Aalst, ben je verrast dat er zoveel te doen is. Aalst leeft echt”, zegt ze. “De mentaliteit is wel een beetje apart. Op een goede manier. Al kan ik niet zeggen wat de Aalstenaar precies zo anders maakt.”

De 23-jarige had vroeger vaak last van acne, maar ze besloot van dat nadeel een voordeel te maken en als ervaringsdeskundige de huidverzorging in te gaan. “In Knap bied ik huidverzorgende behandelingen aan en een huidscan. Ik ga op zoek naar de onderliggende problemen. Aanvullend kan je hier ook terecht voor make-up”, zegt Louise.

Meer info over de zaak van deze jonge Aalsterse onderneemster vind je op www.knapskincare.be.