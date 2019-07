Ondernemen in Aalst: tweelingzusjes maken supergedetailleerde wereldkaart met lasertechnologie Rutger Lievens

10 juli 2019

18u19 4 Aalst De tweelingzusters Loes en Lotte De Neve (26) brengen Rio op de markt, een kurken wereldkaart die dankzij de laatste technologie super gedetailleerd is. “Rio is een combinatie van handwerk en de nieuwste lasertechnologie. Hierdoor slagen we er in de wereld tot in het kleinste detail te tonen”, zeggen de zusjes.

Loes en Lotte hebben samen het bedrijfje Belles Jumelles opgestart. “We vertelden Fablab over ons wereldkaart-idee en mochten de lasercutter gebruiken. Dankzij de nieuwste lasertechnologie is het de meest gedetailleerde kurken wereldkaart die er op de markt is”, zeggen de zusjes. “Zelfs kleine eilandjes in het midden van de oceaan en alle landsgrenzen staan erbij.”

“De kurk komt uit Portugal, de pins zijn geproduceerd in Nederland. En al het andere werk, van het ontwerpen van de pins tot het lasercutten en het ultrafijne handsnijwerk, dat doen we gewoon zelf in onze thuisbasis Aalst”, zeggen Loes en Lotte.

Een van de wereldkaarten is al verkocht aan Utopia en zal daar te zien zijn. Vanaf dinsdag zal de wereldkaart van Belles Jumelles te zien zijn in de Pieter Van Aelst. De dames zijn ook een kickstarter-campagne opgestart, en die vind je hier terug.