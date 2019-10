Ondernemen in Aalst: Maison Melanie opent pop-up in Kattestraat Rutger Lievens

07 oktober 2019

18u40 0 Aalst Melanie De Coster (32) en (oud-profvoetballer) Koen Persoons (36) openen volgende week een pop-up in de Kattestraat in Aalst. Maison Melanie is een conceptstore voor leuke decoratie en meubilair, maar ook een gezellige bar.

Het duo heeft al een winkel in de Gentsestraat in Burst, maar wil eens uittesten hoe het zou zijn moesten ze met Maison Melanie naar Aalst komen. “Vanaf volgende week vrijdag starten we in de Kattestraat met onze pop-up. Een conceptstore voor interieur, decoratie en meubilair”, zeggen Koen en Melanie. Het is een winkel, maar ook een bar, zoals de concepstores die tegenwoordig hip zijn in grootsteden. “Van koffie tot gin tonic of cocktails, tot januari kunnen de mensen hier winkelen en gezellig iets drinken”, zeggen ze. En wie weet hebben Koen en Melanie tegen dan de smaak te pakken, kunnen ze van een geslaagde test spreken en heeft Aalst er een hippe zaak bij.