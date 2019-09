Ondernemen in Aalst: Lieven en Martine ontvangen gasten in hun B&B Hof Beygaert Rutger Lievens

15 september 2019

14u07 3 Aalst Lieven Baeyens en Martine Eland zijn gestart met B&B Hof Beygaert in Aalst. Een oude vierkantshoeve werd compleet gerenoveerd en Lieven en Martine ontvangen er nu gasten. Een verborgen parel in de Sint-Annawijk.

De vierkantshoeve in de Lindenstraat 7A was lang het enige gebouw in de omgeving voor de Sint-Annawijk werd gebouwd. “De boerderij is al enkele generaties in handen van mijn familie”, zegt Lieven Baeyens. “Ik heb altijd horen zeggen dat wanneer de mannen van het veld van de Siesegem kwamen, dat je ze van hier kon zien. Het teken voor de vrouw des huizes om het kookvuur aan te zetten.”

De weides maakten plaats voor woonwijken, de hoeve bleef staan maar heeft nu een andere functie. Je kan er overnachten en genieten van een ontbijt. De gezellige groene binnenplaats is een ontdekking. Er zijn vier kamers voor twee personen. In een kamer is er een slaapbank voor een extra persoon. Hof Beygaert hoopt dat zakenmensen de B&B vinden, maar ook de nabijheid van de twee ziekenhuizen is een troef. Partners van patiënten zoeken soms ook een plek om te overnachten in Aalst.

Meer info via de website.