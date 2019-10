Ondernemen in Aalst: Johan en Michael brengen Costarabica Coffee op de markt Rutger Lievens

15 oktober 2019

17u28 0 Aalst Aalstenaars Michael Jacobs (42) en zijn vader Johan (68) zijn gestart met Costarabica Coffee. Verschillende Aalsterse horecazaken verkopen al de koffie van vader en zoon Jacobs. Michael woont al vijf jaar in Costa Rica en heeft daar ook nog een zaak die Brusselse wafels verkoopt.

Michael Jacobs brengt in Costa Rica Brusselse wafels aan de man, in België verkoopt hij koffie uit Costa Rica. Hij combineert het beste van de twee werelden dus. “Wafelijzers, dat kenden ze daar niet, dus dat moest ik meebrengen naar Costa Rica. We verkopen Brusselse wafels in San José in Costa Rica. Costa Rica is een koffieland, het is het land van de Arabica-koffie. Dus begon ik mij daarin te verdiepen”, zegt Michael, die pendelt tussen Aalst en Costa Rica.

Michael koopt de koffie er van lokale boeren, zijn vader Johan - met veel ervaring in de horeca - brengt het in Aalst en omstreken aan de man. Hij is onder meer te krijgen bij Malvina en La Table D’Hugo. Meer info of dit Aalsters-Costa Ricaans product vindt je op de website.