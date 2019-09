Ondernemen in Aalst: Guillaume en Studio Vangst openen pop-up in vroegere begijnhofpastorij Rutger Lievens

17 september 2019

14u35 4 Aalst In de pastorij van het Begijnhof in de Pontstraat in Aalst komt er eind deze maand een pop-up. Vormgever Guillaume Van Durme werkt samen met Studio Vangst. In de pop-up zullen mooie tweedehandsobjecten te koop zijn, maar ook het pand zelf is te bezichtigen en te koop.

Het gebouw in de Pontstraat is geklasseerd en heeft een rijke geschiedenis. Het dateert uit 1676 en deed dienst als pastorij van het Begijnhof. Vooral de achterzijde herinnert aan de typische witte gevels van de Vlaamse begijnhoven. De prachtige vloeren in het gebouw herinneren aan hoe het was eeuwen terug.

Het gebouw was tot vijf jaar geleden een dokterspraktijk, maar staat sindsdien leeg. Omdat het gebouw dat nog altijd een koper zoekt onder de aandacht te brengen, komt er een pop-upweekend op 28 en 29 september.

“Aalst, het voelt een beetje als thuiskomen. Hier heb ik mijn eerste architectuuropleiding gevolgd op de academie en mijn tienerjaren gesleten”, zegt Guilaume Van Durme. “Nu is Aalst de gaststad van het volgende project. Het pand is deze keer een oude dokterswoning die reeds 5 jaar leegstaat. Het is gelegen in de Pontstraat, dicht bij de Grote Markt. Net zoals bij OH2 in Gent, blazen we dit pand nieuw leven in. Met een minimale ingreep maken we het pand zo aantrekkelijk mogelijk: de authentieke elementen worden in ere hersteld, zodat het potentieel en de ziel van het pand meer naar voren komen.”

“De invulling zal deze keer gebeuren door Studio Vangst. Onze visies waren meteen een match. Studio Vangst is een tweedehandswinkel in Gent die meubelen en objecten een nieuw leven geeft, net wat wij doen met het pand in Aalst”, vertelt hij.

Meer info via de website.