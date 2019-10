Ondernemen in Aalst: 10 jaar Zero Emission Solutions Rutger Lievens

Zero Emission Solutions van Aalstenaars Alex Polfliet en Sofie Eeckhout bestaat 10 jaar en dat werd gevierd in Utopia. Zero Emission Solutions staat lokale overheden en bedrijven bij de overschakeling naar hernieuwbare energie.

De tiende verjaardag van Zero Emission Solutions werd gevierd in Utopia. Alex Polfliet en Socie Eeckhout nodigden enkele sprekers uit om te praten over circulaire economie, gebouwen en mobiliteit van de toekomst.

“We schreven het klimaatplan voor de stad Aalst en ondersteunden vzw BEA met het opzetten van groepsaankopen”, zegt Alex Polfliet. “In totaal 65 steden en gemeenten zijn klant van ons, waaronder Aalst, Oostende en Hasselt. De lokale overheden streven naar CO2-neutraliteit en wij helpen hen daarbij. Ook bedrijven als Jan De Nul en Tupperware doen beroep op ons.”