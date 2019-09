Ondergrondse parking Esplanadeplein kost 6,3 miljoen euro Rutger Lievens

10 september 2019

14u40 10 Aalst De stad Aalst schat de kost voor de bouw van een ondergrondse parking aan het Esplanadeplein op 6,3 miljoen euro. Al zal de stad zelf daar geen cent aan uitgeven. De inrichting van alles wat bovengronds komt is wel voor de rekening van Aalst en wordt geschat op 1,3 miljoen euro.

Komende dinsdag zal de gemeenteraad wellicht haar fiat geven voor de realisatie en exploitatie van een ondergrondse parking met fietsenstalling en realisatie van bovenbouw met groenaanleg op het Esplanadeplein in Aalst. Iets vroeger dan verwacht komt dat dossier op de agenda van de gemeenteraad. Eventjes werd gevreesd dat ook de heraanleg van het Esplanadeplein slachtoffer zou worden van de besparingsplannen van dit stadsbestuur, maar schepen van Openbare Werken Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) haalt zijn trofee binnen.

6,3 miljoen euro

Zo kan dit stadsbestuur binnen een paar jaar al één puntje uit het bestuursakkoord afvinken. “Binnen de meerderheid is er nooit twijfel geweest dat we dit moesten doen”, zegt schepen De Gucht (Open Vld). “De stad neemt alles wat bovengronds wordt heraangelegd voor zijn rekening. De kosten worden geraamd op 1,3 miljoen euro. We gaan nu op zoek naar een private firma die de ondergrondse parking wil bouwen en uitbaten. Eens die partner gevonden is, kunnen we verder”, zegt De Gucht. De stad schat de kosten voor het ondergrondse gedeelte op 6,3 miljoen euro, volledig voor de rekening van de private partner. Al mag die het natuurlijk ook voor minder of meer geld realiseren.

Verzet

Het wordt meer dan een autoparking, zei De Gucht al in een vorig gesprek. “Er zal verwezen worden naar de Kolenmarkt en het Esplanadeplein. Of het ondergronds tot -2 of tot -3 gaat, zal afhangen van de overeenkomst met het parkeerbedrijf”, zegt hij. “Niet alleen de auto’s zullen er kunnen parkeren. Er komt alleszins een aparte ingang voor een ondergrondse fietsparking met 200 plaatsen. Dat kan worden uitgebreid, mocht er later meer nood zijn aan parkeerplaatsen voor fietsers.”

De Gucht hoopt van het Esplanadeplein een groen Esplanadepark te maken. Met veel speelgelegenheid voor de jeugd. Al stoot dat hier en daar op verzet. De handelaar van de naburige bloemenzaak startte al een petitie voor het behoud van alle bovengrondse parkeerplaatsen. Andere buurtbewoners zijn milder en hopen op parkeerplaatsen voor buurtbewoners en plaatsen voor kortparkeren. Zij gaan in dialoog met de schepen.