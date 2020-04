Onbekenden proberen deur in brand te steken Koen Baten

15 april 2020

16u36 6 Aalst In de Bergemeersenstraat in Aalst hebben onbekende afgelopen nacht geprobeerd om brand te stichten aan een voordeur. Het vuur was echter snel geblust en iedereen bleef ongedeerd. Waarom men probeerde om brand te stichten is niet duidelijk.

De feiten speelden zich af rond 3.15 uur vannacht aan het kruispunt met de Moorselbaan. De brandweer werd onmiddellijk verwittigd en kwam ter plaatse maar hoefde niet veel te doen. De brand was waarschijnlijk al gedoofd toen ze aankwamen. De schade bleef dan ook erg beperkt. Het is niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Er is een onderzoek gestart.