Onbekenden dumpen kop van dier in Hofstade, al meermaals sluikstort achtergelaten op die plaats Koen Baten

16 augustus 2019

16u08 2 Aalst In de Hoogstraat in Hofstade hebben onbekende een kop van een schaap of een geit gedumpt ter hoogte van het oud gemeentehuis. Een buurtbewoonster ontdekte vrijdagochtend de lugubere vondst. “Het is niet de eerste keer dat ze hier sluikstorten, maar hier was ik toch extra van geschrokken", aldus Veronique Timmerman.

Naast het hoofd van het dier werd ook nog een zak met ander zwerfvuil achtergelaten. Wie verantwoordelijk is voor dit ongewone afval, is nog niet bekend. De vrouw maakte wel melding bij de politie en bij de stadsdiensten over het sluikstort. “Ik weet niet wie zijn afval hier altijd achter laat. De buren hebben al last van ratten en dat veroorzaakt overlast. Als ze er nu nog eens een dier gaan bij leggen, gaat dit nog meer ongedierte aantrekken", klinkt het.

Meestal gaat het om lege blikjes bier of luiers en etensresten. “Dit keer was het er gewoon over, ik hoop dat de mensen beseffen dat ze dit niet moeten doen en gewoon hun afval weggooien op de plaatsen waar het hoort", aldus Veronique.