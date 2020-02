Omgewaaide boom komt over Dender terecht en verspert jaagpad tussen Aalst en Denderleeuw Koen Baten

17 februari 2020

12u16 0 Aalst Tussen het jaagpad in Aalst en Denderleeuw merkte een passant deze ochtend een grote omgewaaide boom op. De kolos viel volledig over de Dender neer en blokkeert ook het jaagpad.

Vermoedelijk waaide de boom gisteren om tijdens de storm Dennis die over ons land trok. Door de omgewaaide boom was de Dender volledig versperd en ook het jaagpad moeilijk te betreden door de takken die op het pad lagen. De brandweer zal vermoedelijk de boom in stukken moeten zagen om alles weer vrij te maken.