Olympisch kampioen Maarten van der Weijden opent cursusjaar Rutger Lievens

05 september 2019

14u07 1 Aalst Ieder jaar mag een bekend persoon het cursusjaar van het Aalsterse CVO Pro openen en dit jaar was het de beurt aan Olympisch kampioen Maarten van der Weijden.

“Olympisch kampioen Maarten van der Weijden sprak op inspirerende wijze over de ups en downs op de weg naar je persoonlijke doelstellingen: ‘Als het je de eerste keer niet lukt, mag je gerust een tweede keer proberen…’ Na een eerste poging in 2018 heeft Maarten in juni 2019 als eerste persoon ooit de 195 km lange Elfstedentocht succesvol zwemmend afgelegd”, vertelt directeur Stany Meskens.

“Op jeugdige leeftijd kreeg hij zelf kanker die hij gelukkig overleefde. Het doel van zijn acties was geld inzamelen voor kankeronderzoek om anderen het geluk te gunnen dat hij zelf heeft gehad”, aldus de directeur.

“Het verhaal van deze inspirerende man is een stimulans voor onze cursisten. Het is niet altijd evident om een opleiding aan ons centrum te combineren met een job en met een gezinsleven, maar als ze doorzetten kunnen ze de vruchten plukken van hun inzet. Maarten van der Weijden heeft hen alvast de weg getoond.”