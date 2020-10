OLV-ziekenhuis zet robotchirurgie in voor ingrepen aan de knie Rutger Lievens

13 oktober 2020

13u09 0 Aalst Het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst-Asse-Ninove heeft vandaag een Navio™-robot voor kniechirurgie in gebruik genomen. Dankzij dit robotsysteem van fabrikant Smith & Nephew kunnen chirurgische ingrepen aan de knie met een nog grotere precisie worden uitgevoerd. Dat zorgt voor een beter en sneller herstel van de patiënt.

Het Navio™-systeem biedt tevens een perspectief op de volgende generatie knieprothesen. Tegelijk is er ook een optie op de opvolger voor de Navio™: het CORI™-systeem, dat ook voor operaties aan andere gewrichten zal kunnen worden ingezet. De dienst Orthopedie heeft vroeg onderkend dat robotondersteuning bij orthopedische ingrepen aan belang zou winnen. Al in 2018, meteen na de homologatie van deze technologie, is de dienst gestart met een grondige verkenning van de beschikbare systemen. “Gezien de financiële context van de ziekenhuissector, kan men voor dergelijke investering niet over één nacht ijs gaan. Bovendien doorkruiste ook de coronalockdown onze verkenning”, zegt dokter Vincent Roosens. “Die extra tijd gaf ons echter de gelegenheid om alle beschikbare systemen werkelijk tot in alle details te evalueren. Uit onze analyse kwam de Navio™ als de meest versatiele en performante robot in onze discipline naar voren.”

Slimme robot

Dankzij de expertise die de voorbije twee jaar werd opgebouwd, kan dit innovatieve systeem meteen volop in de dagelijkse praktijk worden ingeschakeld. Aangezien het Navio™-systeem verplaatsbaar is, kan het zowel op campus Aalst als campus Asse ingeschakeld worden. Eind 2018 had dokter Vincent Roosens al meerdere knieprotheses geplaatst met de Navio™-robot, telkens met succes. Omwille van de beperkte beschikbaarheid van het systeem tijdens deze verkenning werd de Navio™ toen vooral ingezet voor complexe ingrepen. Nu het OLV-ziekenhuis over een eigen Navio™-systeem beschikt, kan de robot veel breder worden ingezet. Dat is goed nieuws voor alle patiënten die een operatie aan de knie ondergaan.

De Navio™-robot wordt ook wel een slim instrument (smart tool) genoemd. Het is geïntegreerd in een volledig systeem en de bijhorende computer stelt aan de chirurg de verschillende chirurgische opties voor met de selectie van de bijpassende protheses. “Voor elke optie kan ik vooraf de verwachte outcomes voor bewegingsuitslagen en ligamentbalancering opvragen en variaties laten berekenen. Nadat ik de gewenste optie heb geselecteerd, zorgt de robot ervoor dat ik de frees en zaag met uiterste precisie kan hanteren bij het uitvoeren van de ingreep”, zegt dokter Vincent Roosens.

Innovatie

Op een virtueel 3D-beeld van de knie is het deel van het bot of het gewricht dat met de microfrees verwijderd moet worden, haarscherp afgebakend en in een andere kleur gezet. Hoewel de chirurg de microfrees in de hand houdt, wordt ze gestuurd als een robot. “Ik kan de frees enkel in werking stellen wanneer ze zich in het te verwijderen deel van het bot bevindt. Van zodra ik de robotfrees ook maar het minste buiten deze zone zou bewegen, valt ze automatisch en ogenblikkelijk stil”, zegt dokter Tom Peeters.

“Het OLV-ziekenhuis heeft de visie en ambitie om een internationaal erkend expertisecentrum op het vlak van robotchirurgie uit te bouwen – niet enkel in de medische disciplines zoals urologie, gynaecologie of hartchirurgie waar deze technologie al eerder ingang heeft gevonden, maar ook op terreinen waarop deze doorbraak er staat aan te komen: orthopedie, neurochirurgie,… Dit is medische innovatie waar de patiënt echt beter van wordt”, zegt algemeen directeur Peter Verhulst.