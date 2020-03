OLV-ziekenhuis start met Radio OLV: “Steek patiënten en zorgwerkers hart onder riem met verzoeknummer” Rutger Lievens

26 maart 2020

10u04 0 Aalst Het OLV-ziekenhuis van Aalst start met Radio OLV. Het ziekenhuis werkt daarvoor samen met Radio Lede. Om patiënten en zorgwerkers een hart onder de riem te steken kan je verzoeknummers aanvragen.

“Onze medewerkers zijn creatief om ook in corona-tijden een warm contact tussen gehospitaliseerde patiënten en hun familie te helpen realiseren. Skype, tablets,... noem maar op”, zegt Karla Lefever van het OLV-ziekenhuis. “In samenwerking met Radio Lede lanceren we nu ook Radio OLV: Om onze patiënten en medewerkers op zowel Campus Aalst, Asse als Ninove een hart onder de riem te steken, kan iedereen vanaf heden verzoeknummers doorsturen naar verzoekjesOLV@radiolede.be. Met dank aan Stijn Van der Heyden, adjunct-hoofdverpleegkundige op Spoed, en Ralph Iliano van Radio Lede.”

Verzoeken die aangevraagd worden vóór zondag 12 uur zullen telkens de volgende dinsdag te horen zijn op Radio OLV (tussen 14-17 uur). Radio OLV start met uitzenden op dinsdag 31 maart 2020. Beluisteren kan via https://www.radiolede.be/hoeluisteren/ of op kanaal 4 van de kamers op Campus Aalst en Asse. Omwille van de privacy: geef geen kamernummer of familienaam van de patiënt door (als aanvrager mag je wel je eigen naam geven).