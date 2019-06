OLV ziekenhuis organiseert reanimatielessen in kader ‘week van het hartritme’ Koen Baten

19 juni 2019

12u00 5 Aalst In het OLV-ziekenhuis in Aalst vinden vandaag twee sessie plaats om te leren reanimeren. Vandaag de dag overlijden nog te veel mensen op straat nadat ze iets aan hun hart krijgen, en dit omdat de bevolking te weinig weet hoe ze hartmassage moeten toepassen. “Als de hartmassage binnen de twee minuten start is er een overlevingskans van meer dan 50 procent", zegt cardioloog en lesgever Jan Leeman.

Vandaag zullen ongeveer 50 personen de lessen bijwonen in het ziekenhuis om te leren reanimeren en wat de feiten zijn bij reanimatie. Eerst volgde er theorie, en daarna konden ze deze in de praktijk omzetten. “We doen dit in het kader van de week van het hartritme, om te sensibiliseren en de burger te leren reanimeren", zegt Kristien Croeckaert, zorgzone manager van het ziekenhuis. “We doen dit al enkele jaren en we merken dat de interesse steeds groter wordt. Het blijft dan ook erg belangrijk om te kunnen reanimeren", zegt Croeckaert. “We kunnen dit doen met ons eigen materiaal dat we hebben aangekocht en dat is een groot pluspunt”, zegt Croeckaert.

Dit kan cardioloog Jan Leeman alleen maar bevestigen. “Wanneer op de straat nu iemand iets krijgt aan het hart kan 20 procent van de omstaanders slechts reanimeren, en dat zijn eigenlijk slechte cijfers", klinkt het. “Vaak wachten ze dan op de mug die er ongeveer na 10 minuten is, maar dat zijn wel erg kostbare minuten. Wanneer er dan al iemand aan het reanimeren is, is de kans groot dat de persoon in kwestie het zal overleven", klinkt het. De laatste vijftien jaar zijn de cijfers wel gestegen in een positieve evolutie van twee procent overlevenden naar acht procent, maar dit is nog steeds niet voldoende. “Als je kijkt naar het casino in Amerika kunnen alle personeelsleden reanimeren. Wanneer daar iemand getroffen wordt aan het hart is de overlevingskans 70 procent, een enorm verschil", zegt Leeman.

Ook Leeman merkt dat de interesse groeit en moedigt dit alleen maar aan. Op deze manier hoopt hij ook dat in ons land de cijfers steeds beter zullen worden, vandaar dat ze ook vandaag deze cursus geven in het Aalsters ziekenhuis. “Als iedereen kan reanimeren, dan kan je heel wat levens redden", besluit Leeman. “In september zullen we met het ziekenhuis ook gratis screenings houden van het hart waarbij iedereen de gezondheid van zijn hart kan laten testen”, klinkt het.