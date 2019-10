OLV-ziekenhuis gebruikt baanbrekende techniek bij behandeling kransslagaderziekte Rutger Lievens

28 oktober 2019

17u35 1 Aalst Artsen van het OLV-ziekenhuis van Aalst hebben voor een doorbraak gezorgd in de behandeling van kransslagaderziekte. Kransslagaderziekte blijft samen met kanker de belangrijkste doodsoorzaak in de westerse wereld. Met de nieuwe Pullback Pressure Gradient-techniek (PPG) kunnen interventiecardiologen nu ook een beeld krijgen van de weerstand veroorzaakt door de vernauwingen doorheen de gehele kransslagader.

Professor Valentin Fuster, hoofdredacteur van het Journal of the American College of Cardiology en een wereldwijde autoriteit terzake, bestempelde de nieuwe PPG-techniek als een doorbraak. “Kransslagaderziekte blijft samen met kanker de belangrijkste doodsoorzaak in de westerse wereld”, zeggen dokter Jeroen Sonck en dokter Carlos Collet van het OLV-ziekenhuis. “Met de nieuwe Pullback Pressure Gradient-techniek (PPG) kunnen interventiecardiologen nu ook een beeld krijgen van de weerstand veroorzaakt door de vernauwingen doorheen de gehele kransslagader. Dit is belangrijk omdat het menselijk oog goed vernauwingen waarneemt, maar men zich op die manier geen volledig beeld kan vormen van de ziekte en van het verloop van de bloeddoorstroming in de kransslagaders”, zeggen de artsen.

Zonder de nieuwe techniek wordt wellicht ongeveer 1/3 van de vernauwingen verkeerd ingeschat, volgens de artsen.