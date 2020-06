OLV-ziekenhuis en Rijnstate Arnhem werken samen rond urologische robotchirurgie Rutger Lievens

25 juni 2020

18u14 0 Aalst Vandaag tekenen Rijnstate in het Nederlandse Arnhem en het OLV-ziekenhuis van Aalst de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van een kwaliteitslabel voor robotchirurgie op basis van de principes van Value Based Healthcare. Het OLV en Rijnstate Arnhem hebben elk bijna 20 jaar ervaring met urologische robotchirurgie. Als Europese centers of excellence hebben zij vele andere centra opgeleid in de urologische robotchirurgie.

“Robotchirurgie blijft een hoogtechnologische chirurgie waarbij nog steeds de expertise van de chirurg achter de robot een impact heeft op de outcomes. Het adagium ‘A fool with a tool is still a fool’ blijft nog steeds geldig. Door internationale samenwerking beogen beide ziekenhuizen hun expertise uit te bouwen met een verbeterde kwaliteitscontrole. Hiertoe gaan zij op een uniforme wijze hun datacollectie voeren. Met behulp van artificiële intelligentie zullen deze data worden geanalyseerd om op basis van die bevindingen de patiëntenzorg te verbeteren”, zeggen de ziekenhuizen.

Data uitwisselen, kennis delen, expertise uitbouwen

Door deze samenwerking willen ze een kwaliteitslabel ontwikkelen dat dan later kan gebruikt worden ter certificatie van robotchirurgen.

“In eerste instantie gaat het over robot-geassisteerde urologische ingrepen, voornamelijk prostaatoperaties. De eerste resultaten zullen in 2021 beschikbaar zijn. In een volgende fase zullen ook andere robot-geassisteerde urologische ingrepen, zoals robot-geassisteerde partiële nefrectomie en cystectomie worden mee opgenomen”, zegt dokter Geert Smits, uroloog Rijnstate.

“Wij hebben al lang een cultuur van interne kwaliteitscontrole en transparante communicatie hieromtrent. Dit ligt aan de basis van deze internationale samenwerking met als doelstelling van elkaar te kunnen leren en patiënten de beste zorg te bieden. Zowel klinische data als Patiënt Reported Outcome Measures (PROMS) zullen via internationaal erkende methodologie worden geanalyseerd en vergeleken ter ontwikkeling van dit kwaliteitslabel”, zegt dokter Geert De Naeyer, uroloog OLV.