OLV-ziekenhuis en ASZ annuleren alle afspraken en niet-dringende consultaties Rutger Lievens

15 maart 2020

14u18 268 Aalst Het OLV-ziekenhuis en het ASZ annuleren alle afspraken en niet-dringende consultaties. Alleen dringende afspraken en onderzoeken zullen nog doorgaan de komende tijd, door de crisis met het coronavirus.

“Alle afspraken in het OLV-ziekenhuis zijn geannuleerd, behalve voor dringende gevallen”, zo communiceert het OLV. “Patiënten met een dringende afspraak worden door ons zelf gecontacteerd. Had u een afspraak, maar werd u niet gecontacteerd? Dan hoeft u niet langs te komen. U zal op een later tijdstip gecontacteerd worden, eens deze Covid-19 fase achter de rug is. Chronische patiënten (diabetes, reuma,...) die bij een OLV-arts in behandeling zijn, kunnen deze OLV-arts telefonisch contacteren als zij een probleem hebben. Wij zullen hen via teleconsulting helpen”, klinkt het. Hebt u een acuut probleem waarvoor u nog geen afspraak hebt? Ga dan via uw huisarts (voor Aalst: via de Huisartsenwachtpost aan de Leopoldlaan).

Het ASZ neemt exact dezelfde maatregelen. “We vragen om niet naar het ziekenhuis te komen, tenzij u door ons wordt opgebeld”, staat te lezen op de website.

