OLV en ASZ kopen samen MUG-voertuig aan: “Hopelijk start van een mooie samenwerking” Rutger Lievens

02 oktober 2020

15u06 6 Aalst Het ASZ en OLV-ziekenhuis van Aalst hebben samen een MUG-voertuig aangekocht. De auto zal iedere maand twee weken door het ASZ worden gebruikt en twee weken door het OLV. Tot nu toe hadden ze elk zo een voertuig. “Hopelijk is deze samenwerking de start van iets moois”, zegt spoedarts Lieven Vergote.

De samenwerking tussen het ASZ en het OLV-ziekenhuis, daar is al veel over verteld en geschreven, maar veel concrete resultaten heeft dat nog niet opgeleverd. Vandaar dus dat de gezamenlijke aankoop van een MUG-voertuig door de twee Aalsterse ziekenhuis meer is dan louter de aankoop van een auto. Het is een teken aan de wand dat de ziekenhuizen opschuiven richting verdere samenwerking en hetgeen waar sommigen van dromen: één groot Aalsters verenigd ziekenhuis.

“Het is een concretisering van onze samenwerking op het gebied van de spoeddiensten. Ik hoop dat dit het begin is van een nieuw verhaal dat in Aalst wel eens zou kunnen plaatsvinden”, zei Lieven Vergote, spoedarts van het ASZ. “Beide ziekenhuizen hebben het materiaal in het MUG-voertuig volledig op mekaar afgestemd. We gebruiken identiek hetzelfde materiaal. Dat was de eerste grote stap. Het is de start van meer, dat is toch de bedoeling. Wij geven alvast het goede voorbeeld. Het is geen geheim dat er al een paar jaar gesprekken aan de gang zijn. Je moet elkaars cultuur ook leren appreciëren. Het is een vrijage tussen de ziekenhuizen die aan de gang is, om het zo te zeggen. Een lange date. Wanneer de onderhandelingen op niveau van directie concrete resultaten zullen opleveren, dat kan ik moeilijk voorspellen”, zegt de dokter.

XC90

MUG staat voor ‘mobiele urgentiegroep’. Het MUG-team – dat bestaat uit een arts en een verpleegkundige – rukt vooral uit bij levensbedreigende noodsituaties, waarbij elke minuut van tel is. “In tegenstelling tot een gewone ziekenwagen vervoert de MUG-wagen geen patiënten. Er werd voor een Volvo gekozen, een XC90, een SUV-wagen. Bij de keuze van het voertuig werd rekening gehouden met de geboden veiligheid, de laadruimte, de goede wegligging, de vering en de snelheid en kracht van de motor”, zeggen de ziekenhuizen.

Veiligheid van het MUG-voertuig en veiligheid op vlak van patiëntenzorg zijn belangrijke criteria geweest bij de keuze van het voertuig. “Zo beschikt de nieuwe MUG-wagen over de belangrijkste en nieuwste veiligheidshulpmiddelen. De wagen remt bijvoorbeeld automatisch als er een aanrijding met de wagen ervoor dreigt te gebeuren. Het systeem kan de bestuurder helpen om een botsing te voorkomen, bijvoorbeeld bij rijden in files, waarbij veranderingen bij de voorliggers en niet goed opletten tot een incident kunnen leiden. Het systeem werkt met camera’s en radar”, aldus de ziekenhuizen.

De medewerkers van de spoedgevallendiensten hebben een aangepast opleidingsprogramma prioritair rijden en een slipcursus gevolgd. Tijdens deze trainingen hebben ze geoefend in de meest uiteenlopende en risicovolle omstandigheden.

Moderne technische snufjes

Het nieuwe MUG-voertuig is uitgerust met een GID-module. De GiD (GPS interface Device) is een toestel dat de communicatie verzorgt tussen een dispatchingsysteem en GPS. De GiD ontvangt via een SDS bericht van een aangesloten radio de GPS-coördinaten met bijhorende tekst (bijvoorbeeld adresinformatie en/of incident informatie) van een dispatching systeem en zorgt ervoor dat de GPS aangestuurd wordt.

Er is ook een LUCASborstcompressiesysteem aanwezig. Het LUCAS 2-compressiesysteem zorgt voor elektrisch aangedreven, effectieve, consistente en ononderbroken compressies bij het reanimeren van een patiënt. Het werkt volgens ERC-richtlijnen. Bij fysieke reanimatie geeft de hulpverlener 30 borstcompressies in een tempo van 100 tot 120 keer per minuut... en dat kan meerdere malen herhaald worden. Dat is fysiek zwaar, en vaak is het niet haalbaar om deze sequentie te blijven herhalen. Met mechanische reanimatie kan dat wel lang worden volgehouden. Daardoor kunnen levens gered worden.

Opleidingscentrum A.S.Z. – OLV Ziekenhuis

Omdat de Aalsterse ziekenhuizen ook een opleidingscentrum zijn voor de opleiding van spoedartsen, spoedverpleegkundigen en ambulanciers, zijn er vier zitplaatsen in de wagen. Andere MUG’s hebben meestal maar drie zitplaatsen om meer opslagruimte te creëren. Maar ook dat werd mooi opgelost. De nieuwe MUG is uitgerust met een uitschuifbaar plateau om de kofferruimte optimaal te benutten.

