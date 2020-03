OLV-dokter geeft tips aan diabetespatiënten: “Bij besmetting kan de ziekte ernstiger verlopen bij diabetespatiënten” Rutger Lievens

30 maart 2020

15u00 15 Aalst Dokter Nobels van het OLV-ziekenhuis in Aalst geeft in een filmpje tips aan diabetespatiënten die met vragen zitten over het coronavirus. “Wij krijgen veel berichten van mensen met diabetes die zich grote zorgen maken. In de media wordt diabetes telkens vernoemd als risicofactor”, zegt hij.

Dokter Nobels wil daarom enkele feiten op een rij zetten en de mensen met diabetes een hart onder de riem steken. “Wat weten we op basis van de laatste wetenschappelijke gegevens? Mensen met diabetes hebben geen verhoogd risico om besmet te geraken”, zegt hij. “Bij besmetting kan de ziekte wel ernstiger verlopen. Zeker bij oudere mensen met type 2-diabetes. Zeker als er al hartproblemen zijn. Besef ook dat bij besmetting bloedsuiker sterk kan ontregeld geraken. Dat kan problemen geven bij patiënten met type 1-diabetes. Zij zullen zo sterk ontregeld geraken dat er ketonen worden aangemaakt. Dat is een toestand die we willen voorkomen”, zegt de arts.

Dokter Nobels geeft daarom enkele tips mee. “Evident: probeer infectie te voorkomen. Volg de regels van de overheid. Reageer zeker bij klachten. Als u zich grieperig voelt, contacteer de huisarts. Sla niet in paniek”, zegt hij. “Specifiek voor mensen met diabetes: voorkom dat uw bloedsuikerspiegel ontregeld wordt. Als u behandeld wordt met insuline, meet dan uw suiker regelmatig en contacteer de diabetesarts als er zich problemen voordoen.”

“Mensen met type 1-diabetes, stop zeker nooit uw insulinebehandeling. Op de website van het OLV staan maatregelen om uw insulinebeleid aan te passen. Nog een boodschap voor mensen met type 1-diabetes: de metingen die jullie gebruiken om suikerwaarden op te volgen kunnen ontregeld geraken door paracetamol. U mag het zeker nemen als koortswerend product, maar ga dan over naar vingerprikmetingen”, zegt hij. “Mensen met type 2-diabetes overleggen best met hun huisarts. De kans is groot dat de bloedsuikermedicatie moet worden aangepast.”

