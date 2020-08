Oliebollenkraam Delforge nog zeker tot 31 augustus op Esplanadeplein Rutger Lievens

07 augustus 2020

15u40 0 Aalst De familie Delforge zal ook in augustus op het Esplanadeplein oliebollen en andere kermisspecialiteiten verkopen. Door de crisis hebben foorkramers het moeilijk, want kermissen kunnen niet doorgaan.

“Foorkramers zijn hard getroffen door coronacrisis”, vertelde Vincent Delforge, foorkramer en gemeenteraadslid voor N-VA in Aalst, vorige maand. “Wij waren bij de eersten die moesten sluiten. Al voor de lockdown kregen we mails van steden en gemeenten dat de kermis niet meer doorging. Zo liet de gemeente Waver ons op 10 maart al weten dat er geen kermis kon zijn. We zijn als allereerste getroffen en zullen als een van de laatste weer open kunnen gaan”, zegt Vincent Delforge. “Voor bepaalde collega’s is het vijf voor twaalf.”

Hij was er toen zeker van dat het foorkraam op de foor in Brussel zou mogen staan in augustus, maar dat is nu verboden. Dus keren ze tijdelijk weer naar Aalst. Het kraam is alle dagen open van 15 tot 20.45 uur, maar gesloten op dinsdag.