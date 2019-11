Okapi Aalstar viert 70ste verjaardag: "Het DNA van Aalstar is opnieuw herkenbaar" EX-COACH TONY VAN DEN BOSCH ZIET AALSTAR WINNEN OP JUBILEUM Johan Piqueur

04 november 2019

06u47 0 Aalst Okapi Aalstar heeft zijn zeventigjarig jubileum gevierd met een overwinning tegen Spirou Charleroi. Tal van clubcoryfeeën woonden de wedstrijd bij. Voor de ene was een terugkeer naar Aalst al wat langer geleden dan voor de andere.

Basketbal EML

In het Forum was het zondagnamiddag levende legendes spotten: Pieter Loridon, Louis Casteels, Werner Van Nimmen, Boro Vucevic, Vlade Djurovic, Piet De Bel, de broers Joren en Joeri Vermoesen, Jorn Steinbach en vele, vele anderen. Lang geleden dat nog eens zoveel stoeltjes in Het Forum bezet waren. "Dat loont in het eindresultaat", zag ook ex-coach Tony Van den Bosch. "De sfeer van de topjaren begint terug te komen. De mensen moeten op het einde van de wedstrijd op de stoelen dansen. Je voelt zo dat het aan het gebeuren is. De sfeer zit opnieuw goed. Ik heb een horrorverhaal meegemaakt. Eigenlijk wist ik niet goed waar ik aan begon. Nu is het DNA van Aalstar opnieuw herkenbaar. Okapi is een voorbeeld voor alle andere clubs. Het mag ook eens positief zijn. Aalstar is altijd de club van mijn hart geweest. Ik ben heel blij dat ik hen uit de nood heb kunnen helpen."

"Het voelt als thuiskomen", zegt Joren Vermoesen (26). "Ik heb hier alle jeugdreeksen doorlopen. Alles is hier begonnen. Aalst zal altijd een speciale plaats blijven. De ploeg van nu is dankzij Anthony Mallego goed gevormd. Het was een goede beslissing om Trevor Huffman als coach aan te stellen."

Queenan

Werner Van Nimmen speelde nog met Huffman. De Antwerpse center speelde voor Okapi van 1996 tot '98 en keerde er terug in 2002 tot 2007. Sinds veertien jaar woont hij in Aalst, waar hij de liefde van zijn leven vond. "Ik kwam naar Aalst en speelde met Queenan, Van Impe, Sergeant en de 17-jarige Thomas Van den Spiegel", zegt Van Nimmen. "Het grootste talent was ik niet, maar ik werkte hard. We hadden een zeer goede ploeg. Aalst trekt veel volk aan als het goed draait. Dat is altijd zo geweest. Als coach van Olympia Denderleeuw in Tweede Landelijke moet ik nog veel leren, maar een job als assistent-coach van Trevor Huffman klinkt wel zeer aantrekkelijk."

Het slotwoord is voor Vlade Djurovic die enig onrecht nog steeds niet verteerd heeft. "Ik ben blij terug te zijn in Aalst", zegt de fanatieke Serviër. "We hadden de beste ploeg van België en we speelden het mooiste basket, maar de refs hebben ons geflikt. Schrijf maar op: wij mochten niet winnen."