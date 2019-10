Okapi Aalstar mag spelen na spoedoverleg met federatie, ook jeugdwedstrijden gaan door: “Administratieve vergissing rechtgezet” Rutger Lievens

08 oktober 2019

19u10 4 Aalst Okapi Aalstar kan deelnemen aan de competitie na overleg met de federatie en de Pro League. Dat is beslist na een spoedoverleg tussen Basketbal Vlaanderen, de Pro Basketball League en Okapi Aalstar naar aanleiding van de ‘administratieve vergissing’ van de basketbalclub.

Een zucht van opluchting is te horen bij alle Okapi-fans. Het doemscenario van twintig jaar geleden zal zich niet herhalen in het Forum van Okapi Aalstar. Doordat Okapi Aalst toen in vereffening ging, verloor de club haar stamnummer. Er kon maar een doorstart gemaakt worden onder de naam Okapi Aalstar door het stamnummer van Ronse over te nemen. Maandag hoorde het bestuur het donderen in Keulen toen Basketbal Vlaanderen besloot om alle jeugdwedstrijden ‘on hold’ te zetten omwille van vermoedelijke problemen rond het stamnummer. Gelukkig zijn de partijen dinsdag tot een overeenkomst gekomen.

Onduidelijkheid over stamnummer

Volgens de club was de administratieve vergissing een kleine schuld van de oude vzw bij de Basket Vlaanderen, die ondertussen is betaald. “Onduidelijkheid over de overname van het stamnummer door het nieuw bestuur van de club (cvba Tragel Invest) van de vzw Okapi Aalstar in juli 2019, deed Basketbal Vlaanderen op maandag 7 oktober beslissen om alle wedstrijden van de club van komend weekend onder de bevoegdheid van Basketbal Vlaanderen uit te stellen”, zeggen Basketbal Vlaanderen, de Pro Basketball League en de club Okapi Aalstar dinsdagavond in een gezamenlijk persbericht. “De club leverde nu de stukken aan op basis waarvan de eerdere beslissing teruggeschroefd wordt.”

Marc Verlinden van Basketbal Vlaanderen is opgelucht. “We hebben nooit aan de goede trouw van alle partijen getwijfeld, maar beschikten tot op vandaag niet over alle noodzakelijke informatie. We zijn verheugd dat we op basis van de informatie door de club aangeleverd op onze bewarende maatregel kunnen terugkomen, waardoor zowel voor het hoogste niveau maar ook voor alle jeugdspelers van de club de competitie normaal kan doorgaan”, zegt hij.

Gerustgesteld

Ook Arthur Goethals van de Pro League stelt de fans gerust. “Met de actie van vandaag willen we het succes van de doorstart garanderen en vooral de spelers, fans en de sponsors van de club geruststellen over de toekomst van de club, zodat het nieuwe bestuur op de ingeslagen weg kan verder werken”, zegt hij.

De perikelen rond het stamnummer lijken dus van de baan, maar daarmee is het extrasportieve werk van de club nog niet voorbij. Okapi moet nog 50.000 euro achterstallige huur betalen aan de stad voor het gebruik van het Forum, schulden gemaakt door het vorige bestuur. Burgemeester D’Haese (N-VA) zou die schulden eventueel willen verrekenen in een nieuwe huurcontract.