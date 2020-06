Okapi Aalst haalt Belgisch toptalent binnen Rutger Lievens

12 juni 2020

17u36 4 Aalst Niet alleen de Montenegrijnse guard Vlado Mihailovic tekende een contract voor twee extra jaren bij Okapi Aalst, ook zijn landgenoot Ivan Maras (34 jaar, 2m08) tekende een nieuw contract (jaar + 1 jaar met optie) bij de club. Met de 20-jarige Belgisch-Nederlandse power-forward Nathan Kuta haalt Okapi Aalst dan weer een echt toptalent binnen.

“Na de twee jaar extra voor Vlado kunnen we ook het fantastische nieuws communiceren dat Ivan Maras, die andere klasbak, zijn contract met onze club verlengt met 2 jaar + 1 jaar met optie”, zegt CEO Peter Venneman. “De intelligente speler, defensief beresterk met een goede shotselectie blijft de blauw/witte kleuren trouw. Om het met zijn eigen woorden te stellen ‘We hebben nog iets af te maken na het voorbije seizoen!’. Misschien is hij wel de stofzuiger van het team, want hij kuist enorm veel onzichtbaar werk op. Opnieuw een brok ervaring voor langere tijd in het Forum!”

Maar er is meer. De club gaf Belgisch toptalent Nathan Kuta een contract van drie jaar. “Met de 20-jarige Belgisch-Nederlandse power-forward haalt Okapi Aalst een echt toptalent binnen”, zegt Venneman blij. “De 2m04 grote krachtpatser kan zich als geen ander manifesteren onder de ring en weegt stevig door op een verdediging. Bij Limburg United haalde hij vorig seizoen in de competitie gemiddeldes van 8.1 ppg aan een duizeling wekkend percentage van bijna 70%. Tevens plukte hij 6.1 rebounds per wedstrijd op amper 21 minuten speeltijd per wedstrijd. Best wel indrukwekkende cijfers voor een jonge snaak. Bovendien werd hij MVP op het EK U18. Het sportieve management van Aalst aarzelde dan ook geen seconde om dit talent binnen te rijven.”