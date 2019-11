Oilsjtersen tripel Ondineke uitzonderlijk gebrouwen met verdwenen Aalsterse hop Koen Moreau

11 november 2019

16u44 38 Aalst Het had heel wat voeten in de aarde, maar brouwerij De Glazen Toren uit Erpe-Mere/Aalst slaagde er net in om een brouwsel van de Oilsjtersen tripel Ondineke te maken met de originele Aalsterse hop.

Die hop ‘groene belle’ was volledig verdwenen in België, maar kon dankzij hopcentra in Slovenië en Engeland terug naar België worden gebracht. “Het resultaat van een hele zoektocht op internet en talrijke vragen bij de weinige resterende eigenaars”, vertelt Jan Louies van de bierproefvereniging Oilsjterse Proef Ajoinen (OPA).

De man slaagde er met succes in de ‘groene belle’-hop opnieuw te laten groeien en bloeien in het land van Aalst. “En OPA-secretaris Jef kon het OCMW overtuigen om hopranken te planten achter het Woonzorgcentrum De Hopperank.” Drie jaar nadat dit gebeurde, kon recent een eerste keer geoogst worden. “Het vormde het perfecte ingrediënt om onze Oilsjtersen tripel Ondineke nog meer naar Aalst te laten smaken”, vult brouwer Dirk De Pauw van De Glazen Toren aan.

Daardoor kan je nu uitzonderlijk en in heel beperkte oplage ‘Ondineke Groene Belle’ kopen bij de brouwerij met roots in Erpe-Mere en een – weliswaar fors groter – bijhuis in Erembodegem.