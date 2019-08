Oilsjterse Proef Ajoinen trekken naar brouwerij Rodenbach Rutger Lievens

13 augustus 2019

16u06 2 Aalst OPA, de bierproefvereniging Oilsjterse Proef Ajoinen, gaan op zomeruitstap. Op zaterdag 31 augustus trekken ze naar de brouwerij Rodenbach en er zijn nog plaatsen vrij.

Het brouwerijbezoek bij Rodenbach met proevertjes uit het gamma start om 10 uur. “Daarna is er een middagmaal in Trefcentrum Puur naast de brouwerij, waar chef Withouck ons vergast op een viergangenmenu met aangepaste bieren. Om 15 uur is er een bezoek aan het Roeselaarse Filmmuseum. Het avondmaal vindt plaats in ’t Lepeltje in Oostnieuwkerke”, zegt Jan Louies van OPA.

Deelnemen kost 70 euro. Eten en bezoekjes zijn daarin inbegrepen. Inschrijving door overschrijving op rekening OPA Glazentorenweg 13 Mere BE15 0012 4509 5030, met vermelding ‘reis Rodenbach’.