Officiële inschrijvingsperiode verkiezing prins carnaval 2020 nu van start Rutger Lievens

14 juni 2019

16u54 7 Aalst Vanaf nu tot 10 september 2019 kan je je inschrijven om deel te nemen aan de verkiezing van prins carnaval 2020. Tot nu toe zijn er twee kandidaten bekend: Werner Kinoo en Yvan De Boitselier. Wie ook zijn kans wil wagen, moet nu in actie schieten.

“Voor de doorsnee carnavalist is het wellicht nog iets te vroeg om al wakker te liggen van ‘vastelauved’, maar wie op 23, 24 en 25 februari 2020 graag de plak wil zwaaien over onze stad, moet nú in actie schieten”, zegt de stad Aalst. “De officiële inschrijvingsperiode voor de verkiezing prins carnaval 2020 is gestart. Welke Aalstenaar volgt Prins Meyst op? Neem grondig het deelnamereglement door, waag je kans en schrijf je ten laatste in op dinsdag 10 september 2019.”

Wat moet je daarvoor doen?

“Wens je deel te nemen aan de Verkiezing Prins Carnaval van Aalst, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen”, aldus de stad Aalst. “Het volledige reglement en het inschrijvingsformulier vind je op www.aalstcarnaval.be. Het ingevulde exemplaar dient aangetekend te worden opgestuurd (ter attentie van Stad Aalst, College van burgemeester en schepenen, Werf 9, 9300 Aalst), samen met het uittreksel uit het strafregister dat ten vroegste op 10 augustus 2019 werd uitgereikt.”

Ten laatste op 1 oktober ontvangt elke kandidaat een brief waaruit blijkt of zijn/haar kandidatuur ontvankelijk werd verklaard.