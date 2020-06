Officieel: geen prinsenverkiezing, geen wedstrijd tussen carnavalsgroepen Rutger Lievens

24 juni 2020

19u16 48 Aalst Het was vorige week al aangekondigd, maar de gemeenteraad heeft het nu ook bevestigd: er komt in 2021 geen prinsenverkiezing in Aalst. Ook de stoetwedstrijd tussen de carnavalsgroepen wordt geneutraliseerd. Het is wel nog altijd de bedoeling dat er een ‘carnaval light’ georganiseerd wordt en dat alle groepen aan de stoet deelnemen.

Het was al geweten dat de prinsenverkiezing van 2021 zou uitgesteld worden. Prins Yvan De Boitselier mag een jaar langer de scepter dragen. De gemeenteraad bekrachtigde de plannen dinsdagavond. De stoet en de prinsenverkiezing van 2021 zijn geneutraliseerd, waarmee de stad Aalst wil voorkomen dat er grote sommen geld worden uitgegeven door carnavalisten.

Toch lijkt het nog altijd de bedoeling om een carnavalsstoet te organiseren. Uit een bevraging van de groepen blijkt dat bijna alle carnavalsgroepen zelf willen bepalen of ze deelnemen of niet, zonder sancties van de stad. De burgemeester, Christoph D’Haese (N-VA), lijkt evenwel niet van plan om hen die keuzevrijheid te gunnen. “Als we beslissen om een stoet te organiseren, is het belangrijk dat we schouder aan schouder staan als carnavalisten”, zei hij op de gemeenteraad. Het prijzengeld zal alvast verdeeld worden onder alle groepen die willen meedoen in 2021, maar wat de verdeelsleutel zal zijn, is nog niet vastgelegd.

Vanaf 1 juli kunnen carnavalisten alvast weer aan de slag in de carnavalshallen.