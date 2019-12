Oeps... bestuurder komt ongelukkig vast te staan tussen slagbomen aan Sint-Annabrug Koen Baten

10 december 2019

15u58 3 Aalst Een ongelukkige bestuurder kwam dinsdagmiddag vast te staan met zijn wagen tussen de twee slagbomen op de Sint-Annabrug. De bestuurder stond aan te schuiven richting de Vaartstraat toen de slagbomen plots naar beneden gingen en hij nog op de brug stond.

De feiten speelden zich dinsdag af in Aalst. De man was zich van geen kwaad bewust toen hij met zijn Nissan de brug op reed. Plots gingen de slagbomen dicht om een schip te kunnen laten passeren. Dit was evenwel niet mogelijk omdat de auto nog op de brug stond. De brugwachter moest nadien de slagbomen opnieuw openen, waarna de ongelukkige automobilist alsnog kon wegrijden. Pas daarna kon de brug opgetrokken worden om het schip te laten passeren