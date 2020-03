Odisee-studenten krijgen les in virtueel klaslokaal Rutger Lievens

13 maart 2020

20u05 96 Aalst De fysieke lessen aan de hogeschool Odisee zijn uitgesteld. Dat betekent echter niet dat studenten van de opleiding Kleuteronderwijs geen les meer krijgen. Lessen van het vak Onderwijsvernieuwing verlopen nu via het internet. Docenten en studenten communiceren via de webcam. Groepsgesprekken die normaal gezien in de lessen plaatsvinden, gebeuren nu via het internet.

In navolging van de maatregelen die de regering communiceerde, heeft Odisee beslist om alle fysieke lessen aan de hogeschool uit te stellen tot na de paasvakantie. De lessen worden indien mogelijk vervangen door afstandsonderwijs.

Geen fysieke lessen

In navolging van de maatregelen die de regering donderdag communiceerde, heeft de hogeschool beslist om alle fysieke lessen uit te stellen tot en met de paasvakantie. “En we vervangen de lessen zoveel mogelijk door digitale alternatieven”, aldus algemeen directeur Joris Rossie. “Dat bereiden we momenteel zo goed mogelijk voor, zodat de afstandslessen op dinsdag 17 maart kunnen aanvatten.”

Daarnaast worden ook alle fysieke examens uitgesteld tot en met de paasvakantie. Stageperiodes blijven in principe doorgaan, op voorwaarde dat de stageplaats ze kan en wil faciliteren. Het personeel blijft intussen aan het werk en de campussen blijven open, zij het met minimale dienstverlening, want Odisee gaat wel voor maximaal thuiswerk. “Op die manier vermijden we zoveel mogelijk fysiek contact op de campussen.”

Het vak Onderwijsvernieuwing van de lerarenopleiding Kleuteronderwijs toont alvast de weg. “Het onderwijs zit nog altijd vast aan de idee: om uw doel te bereiken, moeten docenten en studenten in hetzelfde gebouw en in dezelfde ruimte aanwezig zijn. Terwijl je hoorcolleges - waarbij je kennis overbrengt zonder interactie met de studenten - eigenlijk ook gewoon zou kunnen filmen en als video ter beschikking kan stellen. Contactmomenten zijn ook nodig. Je moet met elkaar in gesprek kunnen gaan en discussies voeren. Dan kom je er niet met een filmpje. Daarom werken wij met iets wat op Skype lijkt. Wij hadden vrijdag normaal les, maar we kregen de melding dat de lessen worden opgeschort.”

Virtueel klaslokaal

Docenten Maayke Asselman en Geert Callebaut hebben de les Onderzoeksmethologie, verbonden aan het eindwerk, niet in een leslokaal gegeven. De les verliep online. Met groepjes studenten spreken ze af om samen in te loggen op een bepaald tijdstip. Alle deelnemers zien mekaar via de webcam. “Wij faciliteren via Microsoft Teams het groepsgesprek. We hebben een virtueel klaslokaal ingericht”, zeggen de docenten. “Dit kan een mooie aanzet zijn voor later, wanneer het misschien niet meer echt nodig is zoals nu.”