Odisee Hogeschool zamelt ICT-materiaal in en plant bomen met opbrengst Rutger Lievens

04 februari 2020

16u16 2 Aalst Odisee Hogeschool organiseert van 3 tot 28 februari op al haar campussen - en dus ook in Aalst - een grootschalige inzamelactie van oud ICT-materiaal. Met de opbrengst wil de hogeschool bomen aanplanten.

Ook op de campussen in Brussel, Gent en Sint-Niklaas vindt de grootschalige inzamelactie van oud ICT-materiaal plaats. “Alle studenten en personeelsleden kunnen hun oude of kapotte laptops, gsm’s, schermen en externe harde schijven binnenbrengen op een van de campussen. De bedoeling van de actie is om met de opbrengst van dit materiaal nieuwe bomen aan te planten in Dilbeek”, zegt de hogeschool.

Groener

Heel wat oude of ongebruikte gsm’s of computers blijven nog al te vaak op zolder of op kantoor in de schuif liggen. Momenteel wordt slechts 1 à 2 procent van de oude gsm’s en de helft van het ICT-materiaal gerecycleerd. “Dat is jammer” zegt Vicky Hoste van Odisee. “Want dit ICT-materiaal is nog steeds erg waardevol. Eén laptop levert één vierkante meter bos op, omdat de waarde van zo’n oude laptop overeenstemt met de aankoopprijs van één vierkante meter grond. Het zou fijn zijn om in Dilbeek, waar één van onze Odisee-campussen gelegen is, de natuur een handje te helpen en de gemeente nog wat groener te maken.”

Daarom organiseert Odisee in samenwerking met Natuurpunt een gecoördineerde inzameling: “We doen een warme oproep bij al onze studenten, personeelsleden en ICT-diensten om hun oude toestellen binnen te brengen op een van onze vier campussen. Wij verzamelen alles en bezorgen het aan de juiste instanties. Op die manier dragen we ons bescheiden steentje bij aan natuurbehoud en duurzaamheid. Twee belangrijke waarden voor onze hogeschool.”

Ook voor buurtbewoners

De bedoeling van de actie is om zoveel mogelijk materiaal in te zamelen, dus ook buurtbewoners van de campussen zijn welkom. “Buurtbewoners kunnen zich een ritje naar het containerpark besparen. Het ICT-materiaal dat stof ligt te vangen en waar ze van af willen, kunnen ze binnenbrengen bij één van onze Odisee-campussen. Aan het onthaal zal een lichtblauwe Recupelbox staan waar alles nog tot en met 28 februari in gedeponeerd kan worden.”