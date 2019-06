OCMW zet steeds meer mensen met leefloon aan het werk Rutger Lievens

21 juni 2019

17u00 17 Aalst Het aantal geactiveerde Aalsterse OCMW-cliënten stijgt van 106 naar 137. Ook het aantal organisaties en bedrijven dat OCMW-cliënten aan het werk zet, is gestegen.

OCMW-cliënten die een leefloon ontvangen kunnen via de zogenaamde artikel 60-tewerkstelling weer naar de arbeidsmarkt worden toegeleid. “Dat heeft als doel om OCMW-cliënten aan de slag te helpen en/of de cliënten in regel te stellen met de sociale zekerheid”, zegt OCMW-voorzitster Sarah Smeyers (N-VA).

137

In de periode van midden 2018 tot eind 2018 werden 106 leefloners via dit systeem tewerkgesteld. “Sinds begin dit jaar tot nu zijn het er 137. Aalst zet sterk in op activering van OCMW-cliënten. Dat bewijzen niet alleen onze cijfers, maar ook de cijfers van VDAB en de federale overheidsdienst POD MI”, zegt Smeyers (N-VA). “Samen met OCMW Antwerpen is onze stad koploper in het activeren van mensen die leefloongerechtigd zijn.”

Volgens Smeyers krijgen OCMW-cliënten in een ideaal scenario allen nadien de kans om aan de slag te gaan op de sociale of reguliere arbeidsmarkt. “Helaas is die stap toch niet altijd vanzelfsprekend. Maar wie kansen krijgt, moet ze zeker ook grijpen”, benadrukt de schepen.

Vrijstelling van werkgeversbijdragen

“Momenteel doet OCMW Aalst op meer dan 30 organisaties en bedrijven een beroep”, zegt schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA). “De bedrijven en organisaties die personen via deze sociale tewerkstelling aanwerven, ontvangen hiervoor een subsidie van de federale overheid. Bovendien genieten deze werkgevers een vrijstelling van de werkgeversbijdragen. We willen nog meer werkgevers warm maken voor deze vorm van tewerkstelling. Bedrijven of organisaties die OCMW Aalst die geïnteresseerd zijn om activeringsplaatsen aan te bieden, mogen altijd contact opnemen met OCMW Aalst”, aldus Smeyers.