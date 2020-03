OCMW en Steunpunt Welzijn starten met #blijfinuwkot-atelier: “Mondmaskers stikken en handgel maken” Rutger Lievens

22 maart 2020

09u00 0 Aalst Cliënten van het OCMW van Aalst worden ingeschakeld in het kader van hun activeringstraject bij Steunpunt Welzijn. “Met 12 cliënten naaien ze er mondmaskers en maken ze er handgel in samenwerking met stokerij De Moor”, zegt schepen Sarah Smeyers (N-VA).

Peter Dauwe van Steunpunt Welzijn begeleidt het project. “Net zoals iedereen is ook Steunpunt Welzijn aangegrepen door de acute gezondheidsnood. In goede samenwerking met het Aalsters OCMW is de vereniging van start gegaan met een sociaal #blijfinuwkot-atelier”, zegt Dauwe. “Gezien de veiligheidsmaatregelen wordt op meerdere plaatsen in de stad, ook thuis, gewerkt aan hulpmiddelen om de crisis door te komen. Allereerst mondmaskers, gevolg gevend aan de oproep van verscheidene dokters. Daarnaast ook moed-insprekende handgemaakte kaartjes die mensen kunnen schenken aan wie er net nog meer nood aan heeft. In de steigers staat tenslotte een atelier voor desinfecterende gel, want ook daar is hoge nood aan.”

“Het initiatief komt ook ten goede aan de sociale tewerkstelling van het OCMW dat met tijdelijke sluiting van een aantal werkvloeren te kampen heeft”, zegt Peter Dauwe. “Er zijn ook al tal van vrijwilligers op de kar gesprongen, waaronder een groep leerlingen van de stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten. Een eerste lading stof werd deze week geschonken door Werkhuis Stoffeerder uit Aalst.”

Hulp is mogelijk door het bezorgen van knutselmaterialen zoals kleurkarton of -papier, lijmstiften, naaimachines,… Wie zelf een handje wil toesteken krijgt alle informatie via steunpunt@welzijn.net of een sms naar 0499 72 06 44.