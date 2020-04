OCMW breidt laptopproject voor kwetsbare gezinnen verder uit Frank Eeckhout

23 april 2020

09u52 3 Aalst Het OCMW van Aalst gaat haar laptopproject voor kwetsbare gezinnen nog uitbreiden. “In deze uitzonderlijke periode breiden wij onze doelgroep uit, zodat we met alle initiatieven elk gezin bereiken dat hieraan nood heeft”, zegt schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA).

Al lang voor de coronacrisis nam het OCMW het initiatief om OCMW-cliënten met kinderen een laptop te geven. Gezinnen die na en sociaal-financieel onderzoek voldoen aan de voorwaarden werden reeds geholpen. Dat project wordt nog uitgebreid. “In deze moeilijke periode worden maatregelen genomen die het gezinsleven drastisch veranderen. Voor kinderen in kwetsbare gezinnen is de situatie hierdoor dubbel zo hard. Vaak beschikken zij niet over financiële middelen om een laptop aan te schaffen. Om deze gezinnen te helpen, werkt OCMW Aalst tijdelijk samen met telecomoperator Telenet om hen toegang te verschaffen tot internet. Met een voucheraanbod en toegangscodes van Telenet kunnen zij connecteren via een zogenaamd WI-Freesignaal”, verduidelijkt Sarah Smeyers. Via OCMW Aalst kan elk kwetsbaar gezin zo’n code ontvangen, indien zij nog niet aangemeld waren via hun school. Door dit aanbod kan de kwetsbare doelgroep gebruik maken van de online leerplatformen die de scholen aanbieden.