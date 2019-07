OCMW begeleidt steeds minder politieke vluchtelingen Rutger Lievens

03 juli 2019

19u50 0 Aalst Het aantal politieke vluchtelingen dat van het OCMW in Aalst begeleiding krijgt, daalt. “In 2016 begeleidde OCMW Aalst nog 377 politiek vluchtelingen. In 2018 daalde het aantal tot 251 dossiers”, zegt schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA).

“De opdracht van OCMW Aalst bestaat er niet in om louter een minimuminkomen toe te kennen, maar wel om mensen de kans te bieden om zelf hun eigen leven in handen te nemen. Uit cijfers blijkt dat we hierin slagen”, zegt schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA). “In 2016 begeleidde OCMW Aalst nog 377 politiek vluchtelingen. In 2018 daalde het aantal tot 251 dossiers. Bovendien is het opmerkelijk dat, ondanks de migratiecrisis, er slechts 56 extra leefloondossiers voor niet-Belgen werden opgemaakt.”

Smeyers maakt zich sterk dat alleen zij die recht hebben op hulp het ook krijgen. “Slechts één op vier hulpvragen leidt tot een toekenning. Dat bewijst dat het OCMW er enkel is voor zij die er echt recht op hebben. Onterechte aanvragen of frauduleuze situaties filteren we er vanaf het begin uit. Ook tijdens de dossiers volgen we hen nauw op en schakelen we indien nodig onze OCMW-controlecel in”, verduidelijkt Smeyers.