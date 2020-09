Nu zaterdag eerste zelfplukdag op boerderij De Loods Rutger Lievens

10 september 2020

12u25 1 Aalst Boerderij De Loods in Aalst organiseert deze zaterdag, 12 september, voor het eerst een zelfplukdag. Iedereen is welkom op hun veld en mag zelf de bio-groenten van zijn keuze oogsten of een boeket met veldbloemen samenstellen. Elke klant krijgt tien procent korting op eigen pluk.

Boerderij De Loods in Aalst biedt een ruim aanbod aan kraakverse biologische groenten en kruiden: zomerpostelein, sla, tomaten, aubergines, pepers, courgette, pompoenen, patisson, selder, veldbloemen, andijvie, warmoes, boontjes, koriander, paksoi, radijs, suikermais, bieten, wortels. “Dit is een uitgelezen moment om kennis te maken met dit Aalsters sociaal project. Als kleinschalige bio-boerderij doen wij aan duurzaam ondernemen en zijn ze een belangrijke speler in het ‘Korte Keten’–gebeuren in Oost-Vlaanderen”, zegt Bruno Eeman, coördinator van boerderij De Loods. “De boerderij maakt deel uit van maatwerkbedrijf De Loods. Mensen met verminderde kansen die anders uit de boot vallen, krijgen bij ons een boeiende job.”

De zelfplukdag vindt plaats van 9.30 tot 16 uur op de boerderij in de Kerrebroekstraat.