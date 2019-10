Nu zaterdag Dag van de Kringwinkel: “Met opbrengst leiden we negentig werkzoekenden naar arbeidsmarkt” Rutger Lievens

17 oktober 2019

14u32 0 Aalst Op zaterdag 19 oktober is het Dag van de Kringwinkel in honderd winkels in Vlaanderen en dus ook in die van Aalst. Aan de Tragel staan honderden tweedehandsspullen klaar om aan hun tweede leven te beginnen.

“De voorbije maanden kregen we heel wat design topstukken binnen met dank aan onze fantastische gevers. De dag van De Kringwinkel is hét moment om al dit moois extra in de picture te zetten”, zegt Ilse Top van De Kringwinkel. “Achter de schermen van De Kringwinkel Stroom werken elke dag meer dan negentig mensen enthousiast om geschonken tweedehandsspullen een nieuw leven te geven. Het is hartverwarmend om te zien hoe ze stuk voor stuk fier zijn op hun job. Hoe fier, dat vertellen Mario, Danny, Ismail, Jessica en Kisanet zelf in deze filmpjes.”

“De opbrengst van deze dag investeren we volledig in de werking van onze vzw. Het betekent een job en opleiding voor meer dan negentig mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt”, zegt Ilse Top.