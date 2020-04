Nu verkrijgbaar: mondmaskers met Eendracht Aalst-logo Rutger Lievens

29 april 2020

16u30 8 Aalst Eendracht Aalst heeft een bestelling geplaatst van 1.000 herbruikbare mondmaskers, voorzien van het clublogo. “Met een deel van de opbrengst zullen de goededoel-acties van supportersclub Onion Boys 17 ondersteund worden”, zegt Eendracht Aalst.

“De unieke mondmaskers van Den Iendracht, verkrijgbaar in wit en zwart, zijn comfortabel en bedekken de neus, de mond en de kin. De buitenzijde is gemaakt van honderd procent polyester, de binnenzijde is vervaardigd uit 45 procent polyester en 55 procent katoen. De maskers (19x20cm) hebben twee lagen, zijn voorzien van een speciale filter en zijn wasbaar op 60 graden. Je kan ze ook tien minuten in kokend water leggen. Ze zijn steriel verpakt in een polybag met instructies”, zegt de club.

De prijs van een Eendracht-mondmasker bedraagt 6 euro. “Bij een bestelling vanaf vier stuks voorzien we een gratis levering aan huis binnen Groot-Aalst. Daarnaast zullen er enkele afhaalmomenten georganiseerd worden op het clubsecretariaat. Je kan jouw bestelling ook laten opsturen, mits een extra verzendkost van 6 euro”, klinkt het.

Hoe bestellen?

* Schrijf het bedrag over naar BE21 3631 5949 3403 met ‘Bestelling mondmaskers’ en jouw naam in de mededeling

* Stuur een e-mail via secretariaat@eendracht-aalst.be met vermelding het aantal mondmaskers dat je wenst te bestellen, de kleur, de maat (volw./kind) en de leveringswijze.

Per verkocht masker schenkt SC Eendracht Aalst 1,50 euro aan de solidariteitsacties van OB17. De supportersclub leverde onder meer al paasmanden in de Aalsterse woonzorgcentra, ging er auto’s wassen van personeelsleden en zorgde voor ondersteunende spandoeken aan de ziekenhuizen.

De levering van de mondmaskers wordt half mei verwacht. Dit zal nog gecommuniceerd worden via de clubkanalen.