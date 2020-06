Nu ook ‘social distance proof’ studeerplekken in stedelijk museum Rutger Lievens

05 juni 2020

09u53 0 Aalst Wegens het grote aantal inschrijvingen opent de stad Aalst een tweede gebouw voor studenten. Vanaf zaterdag 6 juni kunnen studenten ook terecht in het stedelijk museum. Inschrijven kan vanaf nu ook meteen voor de hele maand juni.

In De Werf wordt er al geconcentreerd gewerkt door Aalsterse studenten. Nu komt daar nog een tweede studeerlocatie bij. “Momenteel worden er 53 studeerplekken voorzien in De Werf tot en met dinsdag 30 juni en 28 plekken in het stedelijk museum tot en met zaterdag 27 juni op elke dag behalve zondag”, aldus de stad Aalst.

Er wordt voor de studenten een hoogst persoonlijk en ‘social distance proof’ plekje in het gebouw voorzien. Vergeet naast je boeken of laptop zeker ook niet om een mondmasker mee te brengen. Dit dien je te dragen tijdens het verplaatsen van en naar je eigen studeereiland. Je moet op voorhand inschrijven via de website van De Werf. Enkel met een inschrijvingsbewijs krijg je toegang tot het gebouw en een eigen plekje.

Je kan inschrijven per dag (9u tot 20 uur) en/of meteen voor meerdere dagen tegelijk.