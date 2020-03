Nu cafés dichtgaan, start drankenhandel met leveringen aan huis: “Om werkloosheid personeel te vermijden” Rutger Lievens

13 maart 2020

18u33 324 Aalst Drankenhandel Vandenameele uit Aalst start met leveringen aan huis. Normaal gezien bevoorraadt Vandenameele horecazaken, maar die gaan allemaal dicht. Om werkloosheid van het personeel te vermijden wordt er een ronde aan huis bij particulieren op poten gezet.

“Naar aanleiding van het coronavirus zullen wij tijdelijk aan huis leveren bij particulieren. We starten op 16 maart en stoppen op 3 april”, zegt Vandenameele.

Bestellen kan via telefoon (053/70.38.15) en dit van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur of via e-mail (bestelling@drankenvandenameele.be). “Afhankelijk van het aantal bestellingen die wij binnen krijgen zullen wij deze de volgende dag of de dag zelf nog trachtten te leveren”, klinkt het.

Leveringen zullen gebeuren op het doorgegeven adres en binnen een straal van 15 kilometer rond Aalst. Betalen kan contant of via Bancontact. “Voor de leveringen gratis te kunnen laten verlopen vragen wij een minimum hoeveelheid van vijf bakken/verpakkingen te bestellen (bv. 1 bak bier, 1 bak cola, 3 pakken water (6x1,5l)). De leveringen zullen overdag plaatsvinden van 8 tot 16 uur”, zegt de drankenhandel.