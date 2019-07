Nu al veel rondslingerende elektrische deelsteps Rutger Lievens

01 juli 2019

10u45 0 Aalst We zijn dag drie van de deelsteps in Aalst en het valt nu al op dat er heel veel aan wildparkeren gedaan wordt. De steps worden her en der achtergelaten, in het slechtste geval op het voetpad.

Zo vonden we steps op verschillende plekken rond het station: op het voetpad aan het busstation, achteraan de pendelparking tegen een hek en nog wat verderop aan de Zwarte Hoekbrug was er nog een aan het jaagpad achtergelaten. Ook Lander Wantens van Groen had er al kritiek op op sociale media: “Laten we de steps te midden van een voetgangers- en fietsersdoorgang plaatsen”, schreef hij onder een foto van een step op een voet- en fietspad.

Om wildparkeren tegen te gaan had de stad 26 locaties vastgelegd waar je een step kon oppikken.