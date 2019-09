Nog weinig politiek draagvlak voor brandweermuseum: “Sinds 2007 al meer dan 530.000 euro geïnvesteerd in privé-collectie” Rutger Lievens

18 september 2019

18u38 0 Aalst Het draagvlak voor de uitbouw van een brandweermuseum met de collectie van de Aalsterse vzw Privat Brigade lijkt verdwenen. Na de laatste mislukte poging om van de collectie brandweeroldtimers een museum te maken, was er in de gemeenteraad weinig hoop op een goeie afloop. “Al 530.000 euro aan eenmalige hulp, welke vereniging kan daarop rekenen?”, klonk de kritiek.

De collectie van oude brandweervoertuigen is de grootste van Europa. De collectie staat voorlopig in een loods van Solva in Erembodegem. De samenwerking met De Bardijnen - de organisatie die van de collectie een museum moest maken- werd eerder dit jaar stopgezet. Die vereniging stond nog 39.600 euro in het rood bij de stad. 35.511 euro werd teruggestort, op de gemeenteraad beloofde schepen Van Overmeire (N-VA) om met de juridische dienst te bekijken of het nuttig is de overgebleven 4.088 euro terug te vorderen. Onder meer Sam Van de Putte (sp.a) en Ann Van de Steen (Lijst A) drongen daarop aan. “Mensen die schoolfacturen niet kunnen betalen, krijgen ook de deurwaarder”, stelde Van de Steen.

“Hopeloos”

De enige die iets positiefs zei in de discussie over het brandweermuseum was gemeenteraadslid Martine De Maght (Open Vld). Voor de rest waren er vooral heel veel kritische vragen over de toekomst van de collectie. “We zijn hier al sinds 2007 over aan het praten. Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Na 18 jaar is het tijd om een oplossing te zoeken. Al die jaren vinden we geen oplossing. De toekomst voor deze collectie is hopeloos. Sinds 2007 nemen we al eenmalige maatregelen ten voordele van de collectie. De mensen van de Fire Brigade moeten geresponsabiliseerd worden. Er is in Aalst gewoon geen plaats voor zo’n collectie. Spijtig om te zeggen, maar ze hadden beter postzegels verzameld, dat neemt zoveel plaats niet in”, zegt Michel Van Brempt (VB). “Hak nu de knoop door. Wat is de meerwaarde voor Aalst van deze collectie?”

530.000 euro voor privé-collectie

De stad helpt de Fire Brigade al jaren uit de nood. Vooral door het huren van loodsen zodat de collectie onderdak heeft. Vroeger stond de collectie in Hofstade op kosten van de stad, nu huurt de stad een loods van Solva in Erembodegem. “Andere verenigingen uit Aalst kunnen niet rekenen op de jarenlange financiële steun die de stad geeft aan deze privé-collectie”, stelde Sam Van de Putte (sp.a). “Sinds 2007 heeft de stad al ruim 530.000 euro geïnvesteerd. Na 12 jaar moeten we elk jaar een blanco cheque geven aan de Fire Brigade.”

Gemeenteraadslid Eddy Couckuyt van CD&V zegt dat er veel inspanningen zijn gebeurd om het brandweermuseum van de grond te krijgen. “Alles wat geprobeerd is, bleek een dood spoor. Vroeger waren er meer middelen voor cultuur. Zullen we nu een oplossing vinden voor dit probleem? We moeten eerst evalueren of er slaagkansen zijn, en ik vrees er een klein beetje voor. Wij lezen dat de opmaak van het meerjarenplan heel moeilijk wordt. Dingen die goed verlopen, worden op de helling gezet. Gaan we ons bezig houden met een museum dat niet van de stad is?”, aldus Couckuyt (CD&V).

Nog één keer

Schepen Van Overmeire (N-VA) wil het nog één keer proberen. “De samenwerking met De Bardijnen was net bedoeld om van die eenmalige gelden af te geraken en van het museum een zelfbedruipende organisatie te maken. Het is niet onze ambitie om met stadspersoneel een brandweermuseum te runnen. Laten we dus nog eens proberen een paar mensen, de brandweerzones en de erfgoedwereld bijvoorbeeld, rond de tafel te brengen. Misschien is er iemand die zegt: ik zie daar graten in, ik wil dat doen”, zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA). “Maar ik merk dat het grote draagvlak uit het verleden er niet meer is en dat men nu zegt: dit mag geen jaar meer duren.”

De vzw Privat Fire Brigade blijft er desalniettemin in geloven dat het brandweermuseum er ooit komt. “De stad heeft de overeenkomst gesloten met De Bardijnen, het is niet onze schuld dat dat misgelopen is. Ik ben er altijd in blijven geloven en ik blijf dat doen”, zegt Michel Van Der Straeten van de Privat Fire Brigade.